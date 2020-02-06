مواعيد وشروط التقدم للتدريس التطوعي في قنا

أعلن اللواء أركان حرب أشرف الداودي محافظ قنا، عن فتح باب التطوع للعمل بالتدريس في الإدارات التعليمية اعتبارا من يوم السبت المقبل، وحتى يوم الخميس 20 فبراير الجاري، وذلك إيمانا بدور المجتمع المدني في الاضطلاع بمهمة معاونة عناصر العملية التعليمية وغرس القيم النبيلة وعلاج أزمة نقص معلمي بعض التخصصات.وأكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المديرية تلتزم بما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من ضوابط محددة بحيث تشكل لجنة داخل كل إدارة تعليمية لتلقي الطلبات التى تقدم باليد ويراعى فيها محل إقامة المتقدم، واشتراط أن يعمل في نطاق سكنه ولا يحق له التقديم في أكثر من إدارة وينبغي أن يكون حاصلا على مؤهل تربوي عال أو دبلومة تربوية بعد التخصص.وأضاف خالد، أنه سيتم إخطار المتقدمين بالموعد المحدد لإجراء المقابلات الشخصية بحضور موجه أول المادة لضمان كفاءة المرشح للعمل من الجانب المعرفي والمهاري، مؤكدا أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية للمتقدمين لإكسابهم أكبر قدر ممكن من المهارات التى تؤهلهم للعمل بالتدريس للمراحل التعليمية بمرحلة التعليم الأساسي.