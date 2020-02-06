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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الصباغ: مبادرة «لم شمل الوفديين» تؤكد أن بيت الأمة مفتوح للجميع

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:44 م
الصباغ
الصباغ
إسلام نصير
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أصدرت لجنة الوفد بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف، برئاسة محمد الصباغ، بيانًا حول مبادرة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد للم شمل الوفديين، أكدت فيه تأييدها الكامل للمبادرة التى أطلقها المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب والتى تتضمن لم شمل الوفديين وتوحيد الصفوف لأبناء الوفد داخل بيت الأمة.

وقال"الصباغ"، إن المبادرة تأتي تأكيدًا على قوة الوفد في الشارع المصري باعتباره أعرق الأحزاب السياسية فى مصر، خاصة في ظل الاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي تستوجب توحيد الصفوف والعمل تحت راية واحدة هى راية الوفد، وتحت قيادة واحدة اختارها جموع الوفديين في انتخابات ديمقراطية أشاد بها الجميع.

وشدد رئيس لجنة وفد الواسطى، أن بيت الأمة سيظل معبرًا عن الشارع المصري بكل فئاته، وستظل أبواب الوفد مفتوحة لكل الوفديين، وطى صفحة الماضي بكل ما فيها والعمل بروح وقلب رجل واحد من أجل حزب قوي وفاعل يتواجد بقوة على الساحة السياسة، خلال الفترة المقبلة، وأن حزب الوفد له تاريخ وثوابت ومواقف وطنية سنحافظ جميعا عليها.

وأطلق المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مبادرة جديدة للم الشمل ووحدة الصف، وذلك عقب إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، قائلًا: "أعلن فتح صفحة جديدة للم الشمل، وبيت الأمة مفتوح لكل الوفديين، وسنطوى صفحة الماضي، ومن يريد أن يبدى رغبة في العودة لبيت الأمة، سيتم الاستجابة له على الفور طبقا للائحة الداخلية للحزب، فبيت الأمة مفتوح للجميع".

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