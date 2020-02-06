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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ700 مليون جنيه.. عبدالغفار يتفقد مستشفى الصدر بطنطا قبل افتتاحه

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:47 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسراء جمال
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس 6 فبراير، مستشفيات جامعة طنطا، برفقة الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، خاصة مستشفي الصدر الجامعي الجديد،المقرر افتتاحه قريبا بتكلفة 700 مليون جنيه، باعتباره أول مستشفى جامعي متخصص في أمراض الصدر على مستوى الجامعات المصرية، كما تفقد المستشفى التعليمي العالمي وأقسامه المختلفة وغرف العمليات، وكذلك العيادات الخارجية بالمستشفى.

كما تفقد وزير التعليم العالي مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب، واستمع إلى مشاكل المرضى، موجها بضرورة إعداد تقرير تفصيلي حول هذه الحالات، وإنهاء طلباتهم على الفور.

كما قام الوزير بزيارة مفاجئة للمنشأتين الجامعيتين الجديدتين اللتين يتم إنشاؤها حاليا، وهما مستشفى الكلى والمسالك البولية، ومستشفى الجراحات الجديد.

وأشاد عبدالغفار، خلال الجولة، بالطفرة في الإنشاءات الجديدة بالمستشفيات الجامعية بطنطا، ونجاح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، في الارتقاء بتصنيف الجامعة في الدوريات والتصنيفات الدولية، وكذلك الخدمة الطبية المتميزة بالمستشفيات، وتواجد الأطباء في أقسام المستشفيات المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس الجامعة عن الطفرة في الخدمات الطبية والأجهزة والإنشاءات الطبية الجديدة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وتردد آلاف المواطنين من محافظات الغربية والمنوفية وكفرالشيخ والبحيرة بمستشفيات جامعة طنطا.

وشملت الزيارة أيضًا تفقد عبدالغفار كلية الطب بالجامعة، بحضور الدكتور أحمد غنيم، عميد الكلية، واطلع على خطط التطوير والتحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية، مطالبا بتعميم ذلك على جميع مستشفيات الجامعة، كما شارك في حضور مناقشة إحدى الرسائل العلمية بكلية طب طنطا، كما تفقد مجمع الكليات بـ"سبرباي"، والورش والمدرجات والمعامل بكلية الهندسة، بحضور الدكتور محمود زكي، عميد الكلية ووكلاء الكلية.

وأشار تقرير معدلات تشغيل المستشفيات الجامعية لعام 2019، إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم حجزها بالأقسام الداخلية بالمستشفيات الجامعية بلغ مليونين و735 ألف حالة، كما بلغ عدد أيام الإقامة 8 ملايين وسبعمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وخمسين يومًا، وبلغ عدد العمليات الجراحية مليونًا وخمسمائة ألف عملية جراحية، كما بلغ عدد عمليات مبادرة السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار 112248، حيث بلغ عدد عمليات جراحة الأورام 10059، وعدد عمليات جراحة العظام 6176، وعمليات جراحة العيون 30214، وعمليات جراحة المخ والأعصاب 10686، وعمليات جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية 67، وعمليات زراعة القوقعة 507، وعمليات زراعة الكلى 125، وعمليات القسطرة المخية 43، وعمليات القسطرة القلبية 45735، وعمليات القلب المفتوح 8400، وعمليات زراعة الكبد 236 عملية.

هذا وقد بلغ عدد مناظرة الحالات في العيادات الخارجية 20 مليون ومائة وخمس وثلاثين ألف مناظرة، وعدد الحالات الطارئة 2 مليون وتسعمائة وسبع وسبعين ألف حالة، وعدد جلسات الغسيل الكلوي بلغ مليونًا ومائة ألف جلسة غسيل، وعدد الاختبارات المعملية 35 مليونًا وستمائة وإحدى عشر ألف تحليل معملي.
بـ700 مليون جنيه.. عبدالغفار يتفقد مستشفى الصدر بطنطا قبل افتتاحه
بـ700 مليون جنيه.. عبدالغفار يتفقد مستشفى الصدر بطنطا قبل افتتاحه
بـ700 مليون جنيه.. عبدالغفار يتفقد مستشفى الصدر بطنطا قبل افتتاحه
بـ700 مليون جنيه.. عبدالغفار يتفقد مستشفى الصدر بطنطا قبل افتتاحه
بـ700 مليون جنيه.. عبدالغفار يتفقد مستشفى الصدر بطنطا قبل افتتاحه
بـ700 مليون جنيه.. عبدالغفار يتفقد مستشفى الصدر بطنطا قبل افتتاحه

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