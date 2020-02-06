بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

تفقد المهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، سير العمل بمحطة المعالجة الرئيسية الجديدة "التنقية"، بمصيف بلطيم، بحضور الدكتور عصام القصيف، والدكتور ياسر سرور نائبا رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية.وشدد "إمام"، على ضرورة الوقوف على المعوقات التي تعترض الانتهاء من إنشاء المحطة، لدفع سير العمل، وإيجاد الحلول المناسبة للانتهاء من إنشاء المحطة والبدء في تشغيل مشروع الصرف الصحي بالمدينة خلال الفترة القادمة.جدير بالذكر أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم، على مساحة 40 ألف م2، وتضم محطة معالجة، و2 محطة رفع واحدة رئيسية والأخرى فرعية، حيث يُجرى تنفيذ خطوط الطرد والانحدار وكافة الأعمال الإنشائية، للانتهاء من الأعمال داخل محطة الصرف الصحي مع بداية صيف عام 2020.