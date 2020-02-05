صاحبة فيديو تعذيب «رحمة»: الضرب كان للتهويش (فيديو)

قالت أماني عبدالمقصود صاحبة فيديو ضرب «رحمة» فتاة دار الأيتام، إنه لم يكن حقيقيًا كما ظهر ولم تسقط أي ضربة على الفتاة، كما أن الفيديو قديم، وكل الخبطات كانت على السيراميك للتهويش ولا يوجد كدمات أو تقرير طبي.وأضافت أماني عبد المقصود خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية "المحور": «البنت كان معمول لها محضر هروب قبلها بيومين وكانت تسرق مفتاح الدار وتخرج للجلوس على الكافيهات لتدخين السجائر»، مؤكدة أنها لو ألقي القبض عليها سيتم تحرير محضر بالإهمال ضدها.وأكدت أن مشرفة الدار تركت العمل بسبب سرقة الفتاة لمفتاح الدار برفقة فتاتين معها وأنها استقدمت أخصائية اجتماعية لتعديل سلوكها لمدة شهرين ولم يحدث أي تغير ويوجد تقرير بفصلها مرتين من المدرسة وهذه هي المدرسة الثالثة لها.وطالبت بمحاسبتها كأم وليست نائبة مجلس إدارة، لأنها زوجت واحدة منهن وأعدت لهن الطعام بنفسها.