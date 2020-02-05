تعاون بين «النقل» و«التنمية المحلية» لصيانة الطرق بملياري جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وتتضمن المرحلة الأولى 12 محافظة بإجمالي تكلفة مالية ملياري جنيه.وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إنه خلال أحد منتديات الشباب، قدم أحد المتواجدين شكوى من سوء الطرق الداخلية بالمحافظات، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل مشكلاتها وشكلت لجنة لدراسة الطرق التي يجب تحسينها.وأضاف، أنه سيتم تنفيذ الطرق تحت إشراف هيئة الطرق والكباري ولجان مشتركة من مديريات الطرق بالمحافظات، ووضعت ضوابط للطرق التي تحتاج صيانة عاجلة وسيتم الانتهاء من هذه المشروعات قبل نهاية يونيو المقبل.وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن البروتوكول يتضمن جدول بالطرق التي يتم تنفيذها، والجداول الزمنية المخططة لها بين عددًا من المحافظات.وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أن التعاون بين الجانبين سيشهد الطرق الرئيسية، ثم الطرق الداخلية داخل المدن وبعضها.وعرض وزير النقل، فيديو توضيحي لمعدة تدخل على الطرق وهى "مكسرة ومشروخة" على حد قوله، لتخرج "طرق مسفلتة".ولفت إلى أن تلك الماكينة سبق أن عملت بالفعل في طرق، وهناك ماكينة أخرى، وتم التعاقد على 3 ماكينات جدد، بالإضافة لمعدات أخرى.