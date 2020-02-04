الديهي: علاقة قطر بتركيا تشبه «عبد يتفاخر بفحولة سيده»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أنقرة والدوحة، وقعتا اتفاقا أمنيا، يتم بموجبه تكليف قوات من الشرطة التركية بالعمل في قطر خلال الأحداث المهمة، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم المقرر في شهري نوفمبر وديسمبر من العام المقبل.وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن قطر أحضرت لاعبين من الخارج وجنستهم، والعمال من الخارج، وحتى الشرطة لتأمين كأس العالم من الخارج، وتابع ساخرًا: "قطر تشبه العبد الذي يتفاخر بفحولة سيده".من ناحية أخرى، لفت الديهي، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول: ليست هناك ضرورة للدخول في نزاع مع روسيا في المرحلة الحالية ولدينا مبادرات مشتركة، معقبًا: "أردوغان يناور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".ووصف الديهي، ما يحدث في سوريا، بأنه عهر سياسي واضح يقوده أردوغان.وتابع، أن أردوغان يقول لن نسمح للقوات السورية بالتقدم أكثر في إدلب، معقبًا: "للفُجر عنوان اسمه أردوغان، أردوغان يقول لن نسمح للسوريين بالتقدم أكثر في إدلب السورية، بطلوا ده واسمعوا ده".