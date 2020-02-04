بأمر الجيش الليبي.. كتيبة «طارق بن زياد» تتحرك صوب طرابلس

تحركت تعزيزات عسكرية ذات تجهيزات قتالية تابعة لكتيبة طارق بن زياد، اليوم الثلاثاء، صوب محاور العاصمة طرابلس، بالتزامن مع انعقاد جلسات "5+5" العسكرية في جنيف منذ أمس بين ممثلين عن الجيش الليبي وممثلين عن حكومة الوفاق.وأوضح المكتب الإعلامي لكتيبة طارق بن زياد في بيان عبر صفحتهم على موقع فيسبوك، أن الكتيبة باشرت بإعداد قوتها القتالية على أكمل وجه، وذلك لدعم الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة المُرابطة بالمنطقة الغربية، وفقا للتعليمات الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة.وحقق الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر تقدما واسعا صوب العاصمة طرابلس بعد سيطرته على مدينة سرت واستطاع التقدم صوب أجزاء من مدينة مصراتة بخلاف أجزاء مع العاصمة طرابلس.