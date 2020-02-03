إيران: الضغط على طهران بشأن الفرنسيين المحتجزين لن يحقق نتائج

قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن الضغط على إيران بشأن اثنين من المواطنين الفرنسيين المحتجزين لن يحقق نتائج.وحث وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إيران في وقت سابق، على إطلاق سراح الرعايا الفرنسيين المحتجزين في السجن منذ يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن كليهما على ما يرام.وأوضح موسوي: "لن يحقق الفرنسيون نتائج مع هذه الأنواع من التعليقات والضغط"، مشيرًا إلى أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران لهم حق الوصول إلى القنصلية للقاء مع أسرتهما.