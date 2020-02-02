«سيدات أعمال مصر»: 25% من المصريين يمتلكون «ATM»

قالت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر، إن الجمعية نشاطها اقتصادي وهدفها التنمية الاقتصادية للمرأة للقيام بدور إيجابي في تنمية المجتمع.وأضافت الشريدي، خلال لقائها في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مجموعة شركات سيدات أعمال مصر تعين أكثر من 40 ألف موظف، حيث إن الجمعية بها 400 سيدة أعمال لكل منهن مشروع خاص بها.وتابعت أن 3% فقط من المصريين يمتلكون فيزا، و25% من المصريين يمتلكون "ATM"، مشيرة إلى أن هذه نسب ضعيفة جدًا، لافتة إلى أن وسائل الدفع الحديثة تنشط المنظومة الاقتصادية.وأوضحت أن دور الجمعية هو توعية المرأة بكل البرامج المختلفة التي تساعد سيدة الأعمال على القيام بدورها.