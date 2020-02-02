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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:31 ص
نجل أصالة
نجل أصالة
مريم جبل
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حصلت «الدستور» على الصورة الخاصة بالمجني عليه هاني شاكر الذي توفي نتيجة اصطدامه بسيارة المخرج طارق العريان في التجمع.

وكشف شاكر محمد عبد الهادي، والد المجني عليه «هاني»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه تنازل بالصلح عن القضية رقم 12717 لسنة 2019 الخاصة بقيام خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة، المتهم بقتل ابنه إثر صدمه بسيارته، وذلك مقابل مبلغ «مليون جنيه».

وأضاف والد القتيل أن التصالح تم بمعرفة محامي أصالة ويدعى «علي»، ولم يذكر باقي اسمه، لافتًا إلى أنه قبِل التصالح لاحتياجه المادي لتربية باقي أبنائه.

وحسب أوراق القضية، تم تحرير محضر الشرطة في الساعة الثانية صباحًا عقب وقوع الحادث يوم 21 ديسمبر 2018، بمعرفة النقيب حمدي جمعة، الضابط في قسم شرطة التجمع، ونص المحضر على أنه تبلغت غرفة عمليات القسم بوجود بلاغ مصادمة ومصاب بشارع التسعين أمام مول عبد العزيز في اتجاه الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع.

واستكمل المحضر: انتقلت إلى محل البلاغ قوة من قسم الشرطة إلى محل الواقعة، والتقت بشهود العيان وهم كل من "معتز. أ"، "أحمد. ع" وتبين وجود جثة المتوفي ويدعى هاني شاكر محمد عبدالهادي، قائد الدراجة البخارية رقم 1101834 مرور شبراخيت.

وبمناظرة جثة القتيل، تبين وجود كسر بالساقين اليمنى واليسرى وكسر بالجمجمة وجرح قطعي بالحاجب الأيمن، وتم نقل جثمان المتوفى بسيارة الإسعاف رقم "273 ي. ن. د" كود "2842" قيادة أحمد عمارة، ومسعف محمد محروس إلى مستشفى القاهرة الجديدة.

وبفحص البلاغ، تبين أن المتسبب في الحادث قائد السيارة رقم "ر.ج.ص 579" ملاكي مصر، وفر هاربًا، ولكن وجدت اللوحة الأساسية للسيارة قيادته في مكان الحادث.

وحسب أوراق القضية، حددت الأجهزة الأمنية، المتهم، عقب إجراء التحريات اللازمة، حيث تبين بالاستعلام من جهة المرور عن مالك السيارة أرقام "ر. ج. ص، 579" أنها ماركة بنتلي صادر مرور الجزيرة باسم المالك طارق رياض العريان، وحددت الرقم القومي الخاص به.

وكلفت نيابة التجمع الجزئية مأمور قسم شرطة التجمع الخامس بالانتقال إلى مكان حدوث الواقعة وإجراء المعاينة اللازمة، وذلك لبيان ما إذا كانت هناك ثمة كاميرات مراقبة بمحيط مكان حدوث الواقعة من عدمه، وفي الحالة الأولى تفريغ تلك الكاميرات بتوقيت حدوث الواقعة وعرض المقاطع الخاصة بها في حينه علي النيابة العامة.

وعقب ذلك، حددت التحريات شخصية قائد السيارة أثناء الحادث، وأصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المتهم خالد أيمن الذهبي، وأصدرت النيابة قرارًا بضبطه والعرض فورًا، كما أمرت بضبط السيارة مرتكبة الواقعة التي تحمل لوحات رقم "ر.ج.ص 579" باسم طارق رياض العريان.
أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة
أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة
أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة
أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة

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