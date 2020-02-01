«لا بديل عن المفاوضات».. رسائل السيسى فى لقائه مع أبومازن

مصر في طليعة الدول الساعية للسلام

مصر تكرس جهودها لنشر السلام

ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

لا بديل عن المفاوضات المباشرة

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، في ضوء التطورات الأخيرة والإعلان عن خطة السلام الأمريكية التي تضمنت رؤية لتسوية القضية الفلسطينية ولمستقبل حلها.ورحب الرئيس السيسي بالرئيس الفلسطيني، مؤكدًا أنه ضيف كريم على مصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول الساعية لإحلال السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبنت مصر التعايش السلمي، ونبذ العنف كنهج استراتيجي راسخ لسياستها على مدار أكثر من 40 عامًا.وأضاف السيسي أن مصر كرست جهودها على مدار السنوات الماضية، لنشر تلك الثقافة في المنطقة كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لشعوبها، ولتغير واقعهم إلى الأفضل.وأوضح الرئيس السيسى، ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها.وأكد السيسي، أنه في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، حتى يمكن التوصل إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه المشروعة، ويحافظ على حقوق كافة الأطراف في الحياة والعيش في أمن واستقرار وسلام.