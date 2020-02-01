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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«لا بديل عن المفاوضات».. رسائل السيسى فى لقائه مع أبومازن

السبت 01/فبراير/2020 - 02:33 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، في ضوء التطورات الأخيرة والإعلان عن خطة السلام الأمريكية التي تضمنت رؤية لتسوية القضية الفلسطينية ولمستقبل حلها.

مصر في طليعة الدول الساعية للسلام
ورحب الرئيس السيسي بالرئيس الفلسطيني، مؤكدًا أنه ضيف كريم على مصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول الساعية لإحلال السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبنت مصر التعايش السلمي، ونبذ العنف كنهج استراتيجي راسخ لسياستها على مدار أكثر من 40 عامًا.

مصر تكرس جهودها لنشر السلام
وأضاف السيسي أن مصر كرست جهودها على مدار السنوات الماضية، لنشر تلك الثقافة في المنطقة كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لشعوبها، ولتغير واقعهم إلى الأفضل.

ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
وأوضح الرئيس السيسى، ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها.

لا بديل عن المفاوضات المباشرة
وأكد السيسي، أنه في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، حتى يمكن التوصل إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه المشروعة، ويحافظ على حقوق كافة الأطراف في الحياة والعيش في أمن واستقرار وسلام.

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