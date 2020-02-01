وثيقة تثبت تورط أردوغان فى إرسال أسلحة لداعش

حصل الموقع السويدي "نورديك مونيتور"، على وثيقة سرية تثبت إرسال القوات السورية المدعومة من تركيا أسلحة لتنظيم داعش، وأضافت الوثيقة أنه تم القبض علي المتمردين وهم يقومون ببيع الأسلحة لتنظيم داعش في العراق وسوريا، مما أثار موجة من الاستقالات في الجيش التركي، حيث احتج الجيش التركي على تسليم الأسلحة إلى المتمردين السوريين.وفقًا للوثائق السرية، اكتشف الضباط الذين يعملون في سوريا كجزء من وحدات قيادة القوات الخاصة العسكرية التركية (أوزل كوفيتلر كوموتانليجي، أو أو كيه كيه) أن مقاتلي سوريا المدعومين من تركيا، باعوا الأسلحة التي قدمتها تركيا إلى داعش في يناير 2017، فيما قدم حوالي 50 ضابطًا استقالاتهم من الجيش، احتجاجا على البيع وتزويد الدواعش بالسلاح.فيما قام اللواء زيكاي أكساكالي، قائد القوات الخاصة التركية في ذلك الوقت، بتهديد الضباط الذين أرادوا الاستقالة، حتى نجحت الحكومة التركية في احتواء الفضيحة ومنع استقالة الضباط.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أصدرت حكومة أردوغان المرسوم التنفيذي رقم 681 بموجب حالة الطوارئ المستمرة آنذاك والتي تعدل قانون شؤون الموظفين رقم 926 من القوات المسلحة التركية، والذي صدر في 1 فبراير 2017، الذي يمدد فترة الخدمة الإلزامية للضباط وضباط الصف من 10 إلى 15 سنة، ونتيجة لذلك، أجبر الضباط الذين أرادوا مغادرة الجيش على البقاء تحت التعديل الجديد.