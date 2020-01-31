محافظ الدقهلية يكرّم «الأب الشجاع» ويتعهد بتنفيذ طلباته

شكر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية محمد محمود فرغلي، الأب الذي ظهر في فيديو إنقاذ ابنته من تحت عجلات قطار الإسماعيلية، على إحساس الأبوة العالي، قائلًا: «الأب صمام الأمان ومن الطبيعي يحمي بنته ويفديها بنفسه».وأشار محافظ الدقهلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» أنه سيكرم بسيط للأب في ديوان عام المحافظة وتعهد بتنفيذ أي مطالب له.وكان الأب كشف عن أنه منتدب إلى سيناء للعمل، ويريد العودة إلى بلده الدقهلية وتعهد المحافظ بتلبية طلبه.