رجائي عطية يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين (صور)

تقدم المحامي بالنقض رجائي عطية، قبل قليل، بأوراق ترشحه رسميًا على منصب نقيب المحامين، في مقر النقابة العامة برمسيس.وقال عطية، بعد تقدمه بأوراقه رسميًا، إن ما يلفت النظر في العملية الانتخابية حتى اللحظة، خلوها من أي إشراف قضائي لأي جهة محايدة، موضحًا أنه لا يصح أن يتلقى أوراق المرشحين ويفتح باب الترشيح، مرشحين آخرين.وتساءل عطية أمام لجنة تلقي الأوراق: "من سوف يبت في الطلبات؟"، متابعًا أنه لا بد من أن يكون هناك مختص بالنظر في الطلبات والطعون.وفتح باب تقديم أوراق الترشيح، في انتخابات المحامين أمس الخميس ويستمر حتى الأحد المقبل، وتقدم الطلبات يوميًا على النموذج الموجود بمقر النقابة العامة من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين الإثنين 3 فبراير، بلوحة الإعلانات الموجودة بمقر النقابة العامة.ونظمت قرارات مجلس النقابة الأخير، المواعيد القانونية لإجراء الانتخابات، حيث أتاحت التنازلات والطعون على المرشحين يوم الثلاثاء 4 فبراير وحتى الخميس 6 فبراير، في حين يتم الفصل في التنازعات والطعون في موعد غايته الإثنين 10 فبراير.ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين الثلاثاء 11 فبراير، وإعلان كشوف الناخبين الأربعاء 12 فبراير، على أن يتم تقديم الطعون على قيد الأسماء اعتبارًا من الخميس 13 فبراير وحتى الأربعاء 19 فبراير، ويتم الفصل في الاعتراضات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للناخبين في موعد غايته 26 فبراير، على أن تجرى انتخابات النقابة يوم الأحد 15 مارس، وانتخابات الإعادة الأحد 29 مارس.