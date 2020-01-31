السفارة الصينية بالقاهرة: «كورونا» أخطر من «سارس»

قال المتحدث باسم السفارة الصينية في القاهرة، جاو جي شيان، إن هناك زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد، لافتا إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 170 شخصًا؛ متابعًا: «كورونا مختلف عن فيروس سارس الذي انتشر في 2002».وأضاف المتحدث باسم السفارة الصينية في القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، مساء الخميس، أن كورونا ينتقل بشكل سريع، مما يجعل الأطباء الصينيون يعكفون على دراسة المرض، منوها أن هناك تواصل من الجانب الصيني مع منظمة الصحة العالمية وروسيا للوصول إلى مصل للمرض.كما أوضح أن الصين تتعامل مع الفيروس بشفافية تامة، لافتا ًإلى أنه يتم الإعلان عن الوفيات والمصابين للعالم.وأكد أنه على مدار التاريخ، تعرضت الصين للعديد من الأزمات، ولم تؤثر عليها وهذا ما سيحدث من كورونا، مشيرًا إلى أنه ليس لديه خطة للعودة إلى الصين في الوقت الحالي.