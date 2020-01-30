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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع عنصرين شديدي الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع شرطة أسيوط (صور)

الخميس 30/يناير/2020 - 07:00 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مريم جبل - عمرو المزيدى
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لقي 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، اليوم، مصرعهما في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بأسيوط.

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط تواجد العنصرين شديدي الخطورة (عاطل - هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011 أثناء قضاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنة في قضية (قتل عمد) وسبق اتهامه في 5 قضايا قتل وسرقة بالإكراه وسلاح، ومطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد بقضية سرقة بالإكراه وقطع طريق، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي خطف مواطن وسرقة بالإكراه وسطو مسلح، وعاطل آخر سبق اتهامه في 8 قضايا خطف وسرقة بالإكراه ومطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا خطف مواطن وسرقة وسلاح وسرقة تيار كهربائي، وبلغت مدة العقوبة الصادرة ضده فيها بالسجن 13 سنة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي خطف مواطن وسرقة بالإكراه وسطو مسلح ومُقيمان بالحوطا الشرقية دائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم استهداف أماكن اختبائهما في حملة أمنية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزي، وعقب الوصول للمكان واستشعار العنصرين المذكورين بالقوات بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، وعلى الفور بادلتهما القوات بالمثل حتى تم السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران.

وأسفر التعامل عن مصرع المتهمين، وعُثر بحوزتهما 2 بندقية آلية و5 خزن و60 طلقة نارية من ذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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