قصي خولي يكشف تفاصيل حياته الفنية ببرنامج «غدا أجمل»

يكشف الفنان قصي خولي العديد من أسرار حياته الفنية والشخصية، خلال الحلقة المقبلة من برنامج "غدا أجمل"، وذلك يوم الأحد المقبل على شاشة قناة MBC.ويستعد الفنان لبطولة مسلسل جديد يجمعه بالفنانة نادين نجيم، وذلك لعرضه خلال موسم رمضان 2020، كما يستعد لتقديم أغاني راب مع المطرب إسماعيل تمر من إنتاج "بلاتنيوم ريكوردز".وشارك "قصي" في رمضان الماضي بمسلسل "خمسة ونص"، بالاشتراك مع نادين نجيم، رفيق علي أحمد، كارين سلامة، ومن تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر، إنتاج صادق الصباح.يذكر أن قصي اعتذر مؤخرا عن المشاركة فى الفيلم السينمائى الجديد "ماكو"، وحل محله الفنان اللبناني نيقولا معوض.