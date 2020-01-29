أحد مُعدّى الفيلم الوثائقى «قطب»: تغييب العقل أهم أدوات الجماعة

قال الكاتب الصحفي أحمد سمير، أحد المشاركين في إعداد الفيلم الوثائقي "قطب" إن هناك منهج تتبعه الجماعة مع عناصرها وخاصة العناصر الجديدة وهو منهج تغيب العقل عن التفكير بدعوة أن الأفكار الإنسانية هي مجرد أهواء الذين لا يعلمون.واستنكر سمير فكرة أن، تكون الحضارة الإسلامية التي عاشت 14 قرن قد استبعدت جميع الأفكار الإنسانية، مشيرًا إلى أن تغيب العقل يساعد إرهابى الجماعة على نشر أفكارهم، مطالبًا المجتمع بضرورة الكشف عن هذا التنظيم وأفكاره المتطرفة لتجنب عودته مرة أخرى في ظل غياب دور الدولة الثقافي.يذكر أن، الفيلم الوثائقي "قطب" تم إعداده في خمسة عشر شهرًا بتعاون مجموعة من الشباب المبدعين لإخراجه في جزأين يلقيان الضوء على أدبيات الجماعة الإرهابية وعدد من عملياتها الإجرامية ضد أبناء مصر.