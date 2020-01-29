رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحد مُعدّى الفيلم الوثائقى «قطب»: تغييب العقل أهم أدوات الجماعة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:37 م
الفيلم الوثائقي قطب
الفيلم الوثائقي "قطب"
جميلة على
طباعة
قال الكاتب الصحفي أحمد سمير، أحد المشاركين في إعداد الفيلم الوثائقي "قطب" إن هناك منهج تتبعه الجماعة مع عناصرها وخاصة العناصر الجديدة وهو منهج تغيب العقل عن التفكير بدعوة أن الأفكار الإنسانية هي مجرد أهواء الذين لا يعلمون.

واستنكر سمير فكرة أن، تكون الحضارة الإسلامية التي عاشت 14 قرن قد استبعدت جميع الأفكار الإنسانية، مشيرًا إلى أن تغيب العقل يساعد إرهابى الجماعة على نشر أفكارهم، مطالبًا المجتمع بضرورة الكشف عن هذا التنظيم وأفكاره المتطرفة لتجنب عودته مرة أخرى في ظل غياب دور الدولة الثقافي.

يذكر أن، الفيلم الوثائقي "قطب" تم إعداده في خمسة عشر شهرًا بتعاون مجموعة من الشباب المبدعين لإخراجه في جزأين يلقيان الضوء على أدبيات الجماعة الإرهابية وعدد من عملياتها الإجرامية ضد أبناء مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حيثيات حكم «الجنايات» فى قضية فض اعتصام رابعة: الإخوان خوارج العصر

مسئول النشاط الإخواني بـ"أمن الدولة": أفكار سيد قطب الدموية سبب انشقاق أبو الفتوح

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

«الإخوان سرطان الشعوب».. وثائقي يفضح تاريخ الجماعة الإرهابية ويكشف مخططاتها

موضوعات متعلقة

منذ 33 دقيقة

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

منذ حوالي 10 ساعات

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

منذ حوالي 7 ساعات

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 5 ساعات

الديهي: أردوغان أول رئيس مسلم يزور قبر مؤسس إسرائيل

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

بعيدًا عن الأدوية.. 6 مشروبات طبيعية تساعد في القضاء على الاكتئاب

انطلاق المؤتمر السنوي الـ9 لجمعية النيل للأمراض الصدرية..غدا

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

منوعات

وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر ناهز 127 عامًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020

موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.. الجمعة

تكريم شخصيات عربية فى مؤتمر الثقافة والإبداع الخامس

120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولى للفنون بالغردقة