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وفاء الكيلاني ترد على شائعة انفصالها عن تيم حسن

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:35 م
وفاء الكيلاني_ تيم
وفاء الكيلاني_ تيم حسن
سناء إسماعيل
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انتشر في الساعات الأخيرة العديد من الشائعات التي تفيد بانفصال الإعلامية وفاء الكيلاني عن زوجها الفنان السوري تيم حسن، وذلك بسبب تغريدة قامت الكيلاني بنشرها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

وردت وفاء الكيلاني على الشائعات التي نشرت بأن التجاهل هو خير رد على مثل هذه الأخبار ولكنها لم تكتف بذلك بل قامت بنشر صورة لها برفقة زوجها الفنان تيم حسن، وهي تحتضنه ويظهر من الخلف عبر خاصية "الأستوري" بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، لتكون أبلغ رد على أخبار انفصالها.

وكانت المقولة التي تسببت في انتشار شائعة الانفصال لوفاء الكيلاني وتيم حسن جاء فيها: "الحب لا تقدره عندما يكون بين يديك، ولكنك تدرك قيمته عندما تفقده".

يذكر أن تيم حسن ووفاء الكيلاني احتفلا بعقد قرانهما في مصر في مايو عام 2017 بشكل مفاجئ لجمهورهما.

من الناحية الفنية يعرض لـ تيم حسن حاليًا مسلسل "العميد"، والذي حقق نسبة نجاح منذ عرض الحلقات الأولى منه.

كما يواصل تصوير الجزء الرابع والأخير من مسلسل "الهيبة- الرد"، والذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل.

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