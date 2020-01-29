أستاذ اقتصاد دولي: بريطانيا هي الخاسر الأكبر بعد «بريكست»

أكد كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، أن بريطانيا هي الخاسر الأكبر بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.وأوضح العمدة خلال استضافته بفضائية «إكسترا نيوز» أن اقتصاد بريطانيا 15% من حجم الاقتصاد الأوروبي.وأضاف أن المواطن البريطاني خسر كثير من الامتيازات بمجرد خروج بريطانيا من «بريكست».