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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ اقتصاد دولي: بريطانيا هي الخاسر الأكبر بعد «بريكست»

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:59 م
كريم العمدة
كريم العمدة
جميلة على
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أكد كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، أن بريطانيا هي الخاسر الأكبر بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح العمدة خلال استضافته بفضائية «إكسترا نيوز» أن اقتصاد بريطانيا 15% من حجم الاقتصاد الأوروبي.

وأضاف أن المواطن البريطاني خسر كثير من الامتيازات بمجرد خروج بريطانيا من «بريكست».

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