أستاذ اقتصاد دولي: بريطانيا هي الخاسر الأكبر بعد «بريكست»
الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:59 م
جميلة علىطباعة
أكد كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، أن بريطانيا هي الخاسر الأكبر بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح العمدة خلال استضافته بفضائية «إكسترا نيوز» أن اقتصاد بريطانيا 15% من حجم الاقتصاد الأوروبي.
وأضاف أن المواطن البريطاني خسر كثير من الامتيازات بمجرد خروج بريطانيا من «بريكست».
وأوضح العمدة خلال استضافته بفضائية «إكسترا نيوز» أن اقتصاد بريطانيا 15% من حجم الاقتصاد الأوروبي.
وأضاف أن المواطن البريطاني خسر كثير من الامتيازات بمجرد خروج بريطانيا من «بريكست».