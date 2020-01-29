رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دورات تدريبية لشباب المصممين على يد إيناس علي ونيرفين الجبان

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:43 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
طباعة
بدأت أولى الدورات التدريبية لتعليم الشباب، أساسيات تصميم الأزياء، ووضعهم على الطريق الصحيح في عالم الموضة، تحت اشراف المصممتين إيناس علي، واللبنانية نيرفين الجبان.

وقالت إيناس عن الدورات التدريبية: دائما ما أرى أحلام الشباب أن يدخلوا هذا المجال ولكن لا توجد آليات أو من يمد لهم يد العون، سواء الذين في بداية شغفهم كشاب، أو من قطع جزءا كبيرا في هذا المجال وتنقصه بعض الاليات التي تجعله يُخرج قطعة من تصميمه بشكل متكامل، مضيفة:كان الحوار مع نيرفين الجبّان لطرح هذه الفكرة في مصر لتقودنا المفوضات إلى عقد ورش تدريبية مع أكاديمية إماراتية مختصة في عالم الازياء.

وأكدت علي إن المصمم الشاب، سيتعلم كل شيء في دورات تدريبية تمتد لنحو 6 أيام، يتضمن اليوم الواحد حوالي سبع ساعات بين الشغل العملي والنظري؛ ليخرج المتدرب في نهاية الورشة مصمما يستطيع ان يخرج قطعة، ويمارس العمل في السوق المصرية وقادرا على المنافسة.

من جهتها أكدت مصممة الأزياء اللبنانية نيرفين الجبان، أنها ستقدم كل خبراتها في مجال تصميم الأزياء بورش عمل يتم اطلاقها نهاية فبراير، باكتساب كل الأدوات التي تجعل من مصمم الازياء قادرا على المنافسة بسوق العمل من خلال ابتكار تصاميم جديدة، بالإضافة إلى أهم اساسيات العمل كمصمم ازياء الباترون والخياطة وغيرها، على ان تنتهي الدورة التدريبية بشهادة معتمدة.

يذكر أن ايناس علي، درست تصميم الازياء ثم استطاعت ان تضع بصمتها على العديد من الشخصيات المعروفة وان تؤسس علامتها المعروفة باسمها، بينما بدأت نيرفين الجبان مسيرتها المهنية كمستشارة موضة ومنسقة أزياء لشخصيات معروفة وبعض المتاجر المشهورة، لتنتقل بعدها إلى دراسة تصميم الأزياء وتؤسس علامتها الخاصة التي تحمل اسمها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زينة الصبايا.. مصممات إطلالة السيدة الأولى: «كانت فاتحة خير»

أصغر مصممة أزياء مصرية: أول أعمالى «فستان من ورق الجرائد»‏

ريم عكرا.. مصممة أزياء لا تعرف المستحيل

هاني البحيري يكشف سر وصوله للعالمية وتفاصيل اشتراكه بفاشون شو باريس

موضوعات متعلقة

منذ يوم

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية برقم الجلوس

منذ يوم

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

منذ يوم

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020 الترم الأول

منذ حوالي 19 ساعة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2020 برقم الجلوس

الصور

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

الباز لشيخ الأزهر: «لم تكرم عثمان الخشت فى دارك»

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2020 برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

انطلاق المؤتمر السنوي الـ9 لجمعية النيل للأمراض الصدرية..غدا

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

منوعات

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الجيزه

دراسة: أمريكا تواجه كارثة بيئية بسبب تخزين النفايات النووية

مقالات الرأي
منى رجب
ضرورة تجديد الخطاب الدينى
د.مينا بديع عبدالملك
مواقف رائعة من بطريرك منقاد بروح الله
مؤمن المحمدي
عربى أصيل
ثروت الخرباوي
رسالة إلى الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.. الجمعة

تكريم شخصيات عربية فى مؤتمر الثقافة والإبداع الخامس

120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولى للفنون بالغردقة