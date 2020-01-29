دورات تدريبية لشباب المصممين على يد إيناس علي ونيرفين الجبان

بدأت أولى الدورات التدريبية لتعليم الشباب، أساسيات تصميم الأزياء، ووضعهم على الطريق الصحيح في عالم الموضة، تحت اشراف المصممتين إيناس علي، واللبنانية نيرفين الجبان.وقالت إيناس عن الدورات التدريبية: دائما ما أرى أحلام الشباب أن يدخلوا هذا المجال ولكن لا توجد آليات أو من يمد لهم يد العون، سواء الذين في بداية شغفهم كشاب، أو من قطع جزءا كبيرا في هذا المجال وتنقصه بعض الاليات التي تجعله يُخرج قطعة من تصميمه بشكل متكامل، مضيفة:كان الحوار مع نيرفين الجبّان لطرح هذه الفكرة في مصر لتقودنا المفوضات إلى عقد ورش تدريبية مع أكاديمية إماراتية مختصة في عالم الازياء.وأكدت علي إن المصمم الشاب، سيتعلم كل شيء في دورات تدريبية تمتد لنحو 6 أيام، يتضمن اليوم الواحد حوالي سبع ساعات بين الشغل العملي والنظري؛ ليخرج المتدرب في نهاية الورشة مصمما يستطيع ان يخرج قطعة، ويمارس العمل في السوق المصرية وقادرا على المنافسة.من جهتها أكدت مصممة الأزياء اللبنانية نيرفين الجبان، أنها ستقدم كل خبراتها في مجال تصميم الأزياء بورش عمل يتم اطلاقها نهاية فبراير، باكتساب كل الأدوات التي تجعل من مصمم الازياء قادرا على المنافسة بسوق العمل من خلال ابتكار تصاميم جديدة، بالإضافة إلى أهم اساسيات العمل كمصمم ازياء الباترون والخياطة وغيرها، على ان تنتهي الدورة التدريبية بشهادة معتمدة.يذكر أن ايناس علي، درست تصميم الازياء ثم استطاعت ان تضع بصمتها على العديد من الشخصيات المعروفة وان تؤسس علامتها المعروفة باسمها، بينما بدأت نيرفين الجبان مسيرتها المهنية كمستشارة موضة ومنسقة أزياء لشخصيات معروفة وبعض المتاجر المشهورة، لتنتقل بعدها إلى دراسة تصميم الأزياء وتؤسس علامتها الخاصة التي تحمل اسمها.