الأنبا إشعياء في زيارة رعوية لإيبارشية ملبورن

يبدأ الأنبا إشيعاء مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا وتوابعها، غدًا الأربعاء، زيارة رعوية إلى إيبارشية ملبورون بإستراليا والتي تستمر في الفترة من 29 يناير حتى 17 فبراير المقبل.

ويترأس نيافته صلوات القداس الإلهي بكنيسة الملاك ميخائيل ملبورن، بمشاركة كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة، خلال اليوم الأول من الزيارة الرعوية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد 15 يوما الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، ويتنهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.

