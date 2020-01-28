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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث «الوزراء»: نقل الوزارات للعاصمة الإدارية سيتم على مراحل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:46 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
سناء إسماعيل
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نقل الوزارات للعاصمة الإدارية سيتم على مراحل، وهناك وزارات ستنتقل مرة واحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمعروض عبر فضائية "ON E"، أن وزارة الهجرة ستنتقل مرة واحدة، وكذلك وزارة الخارجية من الوزارات التى سينتقل أبنائها ككتلة واحدة إلى مبناهم الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع أنه بعد إتمام النقل الكامل للوزارات سيؤول ملكيته للصندوق السيادي لاستغلاله الاستغلال الأمثل.

من ناحية أخرى، أوضح أن ما شهدناه بعد مجئ الرئيس السيسي في الساحل الشمالي هو أول تطوير حقيقي بمفهوم علمي للساحل الشمالي، لافتًا إلى أن الطلب في العلمين أكثر من العرض المتاح.

وذكر أنه فيما يتعلق بغرب العلمين، فإن الحكومة تستهدف تطويره عند طريق إقامة مشروعات فندقية وسياحية، موضحًا أن المنطقة الواقعة بعد القرى السياحية الملاصقة لمنطقة العلمين غير مستغلة حتى الآن، وتم الاتفاق بين وزير السياحة والآثار ووزير الإسكان للتنسيق للاتفاق على قطع الأراضى التى يتم طرحها وآلية التسعير والسداد.

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