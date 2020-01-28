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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الأنبا يؤانس يترأس تسبحة نصف الليل بـ«الملاك ميخائيل» بأسيوط

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:43 م
الأنبا يؤانس
الأنبا يؤانس
تريزة شنودة
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ترأس الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، صلوات تسبحة نصف الليل بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.

ويشارك نيافته، صباح غدٍ في صلوات القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها بمشاركة كهنة وشمامسة الكنيسة.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار 3 أيام، ثم يعقبه بعد أسبوعين الصوم الكبير المقدس، ويستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، ويتنهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.

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