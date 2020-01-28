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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«نيكي» ينخفض 0.93% في بداية التعامل ببورصة طوكيو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:11 ص
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
وكالات
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انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، حيث هبط 0.93 في المئة إلى 23126.93 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 في المئة إلى 1687.53 نقطة.

يذكر أن مؤشر "نيكي" القياسي هبط في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الإثنين، وتراجع نيكي 1.68 في المئة إلى 23427.90 نقطة، في حين هبط مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.59 في المئة إلى 1702.98 نقطة.

وتراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الإثنين، وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 12.455 نقطة أو ما يعادل 91.1% ليصل إلى 06.23372 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 48.26 نقطة، أو53.1%، ليصل إلى 96.1703 نقطة.

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