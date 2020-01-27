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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«فتح» تعتزم إلغاء اتفاق أوسلو عقب إعلان صفقة القرن غدًا

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:59 م
السفير حازم أبو شنب
السفير حازم أبو شنب
رباب الأهواني
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قال السفير حازم أبو شنب، القيادي بحركة فتح، إن الحركة تحذر مما سيعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا، مشيرًا إلى أن ترامب لا يجرؤ على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحديث معه فيما يسمى بصفقة القرن، خاصة أنه يعلم بأن عباس هو وريث الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

وأضاف "أبو شنب"، خلال مداخلة تليفزيونية، مساء الاثنين، أن حركة فتح تعلم مضمون ما يسمى بصفقة القرن، حتى قبل الإعلان عنها غدا من قبل الرئيس الأمريكي، وتعلم ما ستفعله جيدًا كرد على هذا الأمر، متابعًا: "أقل شيء سنفعله ترك الجماهير دون تدخل، وعقد اجتماعات دورية حول القرارات التي يجب أن تطبق".

وأوضح أن حركة فتح ستقوم بإلغاء اتفاق أوسلو غدًا، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يسمى بصفة القرن، وهذا يعني أن الرئاسة الفلسطينية ومنظمة فتح ستسحب اعترافها بالدولة الإسرائيلية.

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