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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تناقش «التمويل الاستهلاكي».. عبدالعال يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:54 م
عبد العال
عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، المقرر وفقا لجدول الأعمال أن تستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التمويل الاستهلاكي، الذي نوقشت 15 مادة من مواده البالغ عددها 30 مادة بجلسة الأمس.

وتناقش الجلسة، أيضا، عددا من تقارير اللجان النوعية الأخرى، على رأسها تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون للهيئة القومية للسكة الحديد.

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