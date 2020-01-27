تناقش «التمويل الاستهلاكي».. عبدالعال يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، المقرر وفقا لجدول الأعمال أن تستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التمويل الاستهلاكي، الذي نوقشت 15 مادة من مواده البالغ عددها 30 مادة بجلسة الأمس.وتناقش الجلسة، أيضا، عددا من تقارير اللجان النوعية الأخرى، على رأسها تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون للهيئة القومية للسكة الحديد.