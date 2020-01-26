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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

في زيارتها الأولى.. حفيدة نيلسون مانديلا: ذهبت للأهرامات ومصر القديمة

الأحد 26/يناير/2020 - 10:32 م
حفيدة نيلسون مانديلا
حفيدة نيلسون مانديلا
أحلام عبدالرحمن
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قالت حفيدة المناضل الإفريقي نيلسون مانديلا، نادليكا مانديلا، إنها تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تلبية لدعوة من صديق، مشيرة إلى أنها أول مرة تأتي فيها إلى مصر، وحرصت على زيارة الأهرامات ومصر القديمة.

وأضافت حفيدة نيلسون مانديلا، خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن قصتها أيقونية، لأن جدها معروف أنه مناضل من أجل السلام، مشيرة إلى أن نصف حياتها كان جدها في السجن، وعندما خرج من السجن، كان عمرها 25 عامًا.

ومن الأشياء التي تواجهها نادليكا، أن البعض يتوقع منها أن تستجيب للأمور بطريقة معينة، لأنها حفيدة نيلسون مانديلا، ووجهت رسالة لهؤلاء، قائلة: "أنا لدي فكري وشخصيتي، ولا يمكن أن أوضع في هذا الصندوق، أني مانديلا، نحن من نسل إنسان عادي، ولسنا من نسل المسيح".

أردفت: "هناك بعض الأشياء في جيناتنا، مثل العند والتمسك بالرأي، وكيفية رؤية الأشياء أشياء أخذتها من جدتي".

وأشارت إلى أن حياتهم لم تكن مرفهة، ولم يكن لديهم عمال، وطهاة، بل كانت تطهو الطعام بنفسها، ويغسلون الأطباق بعد العشاء، مردفة أن حياتهم تغيرت بعض الشيء بعد تولي جدها القيادة، لكن لم يكن هناك فرص كثيرة للتحدث معه، لأنه كان جد الجميع، وكان مهمومًا ليعود الاستقرار.

وعن أكبر تحدي يواجه إفريقيا، قالت نادليكا، إنهم القادة، مشيرة إلى أن إفريقيا قارة غنية المصادر وأراضي صالحة للزراعة، وشباب يستطيعون العمل في الأرض إلا أنها الأفقر في العالم، وذلك بسبب القيادة السيئة، الذين يهتمون بمصالحهم.

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