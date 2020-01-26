أحمد موسى: بهجت صابر فضح «الإخوان الإرهابية»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي بهجت صابر، فضح دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر، باستخدام الأسلحة والرشاشات.وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن واحدًا من ضمن التنظيم والممول على حسه هو من فضح الإخوان، وأن كل دعواتهم للتظاهر غير سليمة سواء كانت أمس السبت أو من قبل.وأكد أن بهجت صابر، قال إن قيادتهم والهاربين من مصر لتركيا لن يعودوا لمصر مرة ثانية وأنهم يريدون التضحية بالشباب المصري، ويعيشون في ثراء فاحش هناك ويمتلكون شقق ومحلات بالملايين، وهذا ما قلته منذ 2014.