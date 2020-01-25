الباز: 25 يناير كانت ثورة عظيمة لولا أنها «اتركبت» من الإخوان

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن هناك حالة من الشد والجذب في الشارع المصري حول ثورة 25 يناير وتحتاج لفض اشتباك.وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن البعض قد يتصور أن الشعب المصري والحكومة يكرهون ثورة 25 يناير، وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلًا.وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشاد بثورة 25 يناير خلال خطابه الأخير في احتفال عيد الشرطة، مضيفًا أن ثورة 25 يناير ليست "باكدج واحد"، كله سيئ أو كله عظيم ولكن بها إيجابيات وسلبيات.وأشار إلى أنها كانت ثورة عظيمة ونبيلة جدًا لولا أنه تم الانحراف بها من قبل جماعة الإخوان وبعض الشباب الممولين، موضحًا أن هذه الثورة "اتركبت" من جماعة الإخوان، خاصة وأن بعض الشباب لم يكن ناضجًا بالقدر الكافي، وظن أن الثورة هي الهتاف في الشوارع لمدة 18 يومًا فقط.وواصل أن الثورة لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل إنها بنفسها لم تكن قادرة على تحقيق نتائجها التي طالب بها الثوار، إذن هي ثورة فاشلة.واستكمل أن ثورة 25 يناير تم إنجاحها عندما ثار الشعب في 30 يونيو وبدأ يسترد ثورته من الجماعة الإرهابية التي استولت عليها.وواصل أن ثورة 25 يناير ليست بقرة مقدسة، ويمكن انتقادها، مضيفًا أنه لا يوجد شيء معصوم إلا من عصمه الله.