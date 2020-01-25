أحلام تتألق بمجوهرات بـ7 ملايين دولار في ختام موسم الرياض

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام، حفلًا غنائيًا في ختام موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.وتألقت أحلام، بأكثر من إطلالة خلال الحفل تميزت كلها بالرقي، وأثارت بها إعجاب جمهورها ومحبيها.وكشف برنامج et بالعربي، أن أحلام تزينت خلال الحفل بمجوهرات قيمتها ما يعادل 7 ملايين دولار من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.كما ذكر أن أحلام، سافرت إلى لندن خصيصًا للاتفاق مع سامر حليمة، على القطع وهو مكون من عقد وأقراط صممت خصيصًا لها من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر وتعتبر إطلالة أحلام هي أغلى إطلالة لنجمة عربية خلال حفلاتها.وليست هذه هي المرة الأولى التي تثير أحلام فيها حالة جدل بسبب مجوهرات التي ترتديها فسبق وظهرت في الحلقة النهائية من برنامج "أراب أيدول"، في موسمه الأول بمجوهرات تخطت الملايين أيضًا.يذكر أن أحلام، قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها والتي رافقتها بعض الفقرات الاستعراضية وارتدت خلالها أكثر من إطلالة.