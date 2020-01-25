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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تخصص 3 مليارات جنيه لرصف الطرق و«حياة كريمة» بالمحافظات

السبت 25/يناير/2020 - 11:32 ص
معيط
معيط
حسن كامل – راندا التوني
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عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اجتماعا مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بحضور محمود منتصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ الخطة العاجلة لرصف ورفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية بالمحافظات، ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" في 143 قرية خلال المرحلة الأولي بـ11 محافظة، على النحو الذي يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث يستفيدون من عوائد التنمية وثمار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.
«المالية» تخصص 3
واتفق خلال الاجتماع، على إتاحة ملياري جنيه لتنفيذ الخطة العاجلة لرصف الطرق الداخلية بالمحافظات، وفقًا لأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة، بحيث يتم تعزيز البنية التحتية، على النحو الذي يربط المدن بعضها ببعض من خلال شبكة طرق جيدة.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أنه تم تعزيز موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 20192020 بمبلغ مليار جنيه للإسهام في دعم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات؛ على النحو الذي يوفر سبل العيش الكريم، من خلال الارتقاء بمستوي الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدا أهمية استمرار جهود الدولة في تطوير شبكة البنية التحتية بالمحافظات؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الداخلية، وتحفيز بيئة أداء الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
«المالية» تخصص 3
من جهته، أوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية الاستمرار في توفير الاعتمادات المالية لسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية خاصة في مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ورفع كفاءة الطرق بالمحافظات.

وأشاد بمستوي التعاون والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية في تنفيذ التكليفات الرئاسية أو توجيهات رئيس مجلس الوزراء بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، مضيفا أن وزارته تتابع بصورة يومية تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وقد تمت إتاحة مبالغ مالية للمحافظات للبدء في تنفيذ المشروعات في القري الأكثر احتياجًا.
«المالية» تخصص 3
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل مستجدات مبادرة "حياة كريمة" ولابد من الإسراع فى إجراءات تنفيذ المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي، واستكمال باقي المشروعات في القرى المستهدفة في العام المالي المقبل، مشددا على أن الوزارة تسعى إلى إحداث انطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها بالقرى المستهدفة ليتم الانتهاء من عدد كبير منها خلال 30 يونيه المقبل.

وأكد، أنه يتم العمل في مبادرة "حياة كريمة" كفريق واحد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الأهلية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.

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