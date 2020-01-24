«النشار»: أرسطو مدين لأفلاطون

قال الدكتور مصطفى النشار، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن انتهاج أفلاطون طريقة الحوار هو السبب في بقاء الفيلسوف أرسطو في مدرسته لمدة 20 عاما.وأوضح النشار خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء" على قناة "تن" أن أرسطو هو أكبر علماء عصره فى العلوم والفلسفة وأنه أخذ الطب عن والده.وأشار إلى أن السبب وراء اهتمام أرسطو بالسياسة هو نشأته في بلاط ملك مقدونيا بعدما عين والده طبيبًا لملك مقدونيا.وأضاف أن أرسطو ترك مقدونيا بعد وفاة والده ليلتحق بمدرسة أفلاطون بمدينة أثينا، وهناك عاش فى مدرسة أرسطو 20 عاما وأصبح من أهم أبناء المدرسة التي اعتمدت على الحوار وأطلق عليه "عقل المدرسة"، مشيرا إلى استمرار أرسطو في المدرسة حتى وفاة أستاذه.