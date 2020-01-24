حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

أثار تعيين زينة عكر وزيرة للدفاع في لبنان، ضمن حكومة حسان دياب، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لفتاة ترقص بـ«دربكة» في مطعم بلبنان، بشكل احترافي، باعتبار أنها وزيرة دفاع لبنان الجديدة.وانتشرت تعليقات ساخرة، حيث قال مغرد: «هذه هي وزيرة الدفاع الجديدة التي ستحرر فلسطين بالطبلة».ولكن بتتبع الفيديو، تبين أنه للعازفة اللبنانية كريستينا عيد التي كانت تدق على الطبل داخل أحد المطاعم بأحد الحفلات.