حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)
الجمعة 24/يناير/2020 - 09:46 م
محمود عرفاتطباعة
أثار تعيين زينة عكر وزيرة للدفاع في لبنان، ضمن حكومة حسان دياب، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لفتاة ترقص بـ«دربكة» في مطعم بلبنان، بشكل احترافي، باعتبار أنها وزيرة دفاع لبنان الجديدة.
وانتشرت تعليقات ساخرة، حيث قال مغرد: «هذه هي وزيرة الدفاع الجديدة التي ستحرر فلسطين بالطبلة».
ولكن بتتبع الفيديو، تبين أنه للعازفة اللبنانية كريستينا عيد التي كانت تدق على الطبل داخل أحد المطاعم بأحد الحفلات.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لفتاة ترقص بـ«دربكة» في مطعم بلبنان، بشكل احترافي، باعتبار أنها وزيرة دفاع لبنان الجديدة.
وانتشرت تعليقات ساخرة، حيث قال مغرد: «هذه هي وزيرة الدفاع الجديدة التي ستحرر فلسطين بالطبلة».
ولكن بتتبع الفيديو، تبين أنه للعازفة اللبنانية كريستينا عيد التي كانت تدق على الطبل داخل أحد المطاعم بأحد الحفلات.
ابشروا يا فلسطينيين يا خونة هذه وزيرة دفاع لبنان وهذا سفيرهم في واشنطن يقرعون طبول الحرب استعداداً لتحرير ارضكم التي قبضتم ثمنها وتتباكون عليها هؤلاء اصدقائكم واحبابكم رجال ونساء المقاومة الذين يشاركونكم الحلوة والمرة كما تقولون ، جرب في جرب وقرف في قرف 🤢👇 pic.twitter.com/jeLNzAtlZX— saud alothman (@saudalothman5) January 24, 2020