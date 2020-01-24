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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

حجب موقع وكالة فارس الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:05 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أفادت قناة العربية نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه تم حجب الموقع الإلكتروني لوكالة فارس الإيرانية والتابعة للحرس الثوري الإيراني، بسبب العقوبات الأمريكية.

يذكر أنه أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، توسيع العقوبات على إيران، مشيرة إلى أنها أدرجت على القائمة السوداء شخصين وستة كيانات، بما فيها أربع شركات متصلة بشركة النفط الإيرانية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها أدرجت على قائمتها السوداء شركتين مقرهما هونج كونج وشركة مقرها شنغهاي وأخرى مقرها دبي، لمعاقبتها على مساعدتها الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، في تصدير بضائع تقدر قيمتها بملايين الدولارات، في مخالفة العقوبات الأمريكية.

وجاء في البيان أن من مقتضيات قرار الوزارة تجميد جميع أصول الشركات المذكورة، والمودعة في مؤسسات مالية تابعة للولايات المتحدة، وفرض حظر على تعامل الكيانات والشخصيات الأمريكية مع أي منها، إضافة إلى إمكانية فرض عقوبات على مؤسسات مالية عرف عن قيامها بتسهيل "معاملات كبيرة" لهذه الشركات.

ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو 2018، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة ضد طهران، تمهيدا لفرض عقوبات جديدة عليها، وخاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط الإيراني.

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