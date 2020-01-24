والد المجند هشام محمود: أتشرف بأن ابنى شهيد للوطن (فيديو)

أعرب والد الشهيد المجند هشام يونس عن رضاه بقضاء الله وقدره، مشيرًا إلى أن نجله الشهيد كان محبًا لوطنه، مضيفًا: "أتشرف أنه شهيد للوطن، إحنا عملنا حاجة لبلدنا، وراسنا فوق".وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "extra news"، اليوم الجمعة، أنه عند تلقيه نبأ استشهاد ابنه، لم يقل سوى "إنا لله وإنا إليه راجعون"، لافتًا إلى أن نجله استشهد وعمره 20 عامًا.وتابع"يونس" قائلا: "أخدنا حقنا وزيادة، وأتمنى مصر تكون بخير"، مؤكدًا أن جهاز الشرطة يقدم الدعم لكل أسر الشهداء.