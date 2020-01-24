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رئيس التحرير التنفيذي
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المعرض

بعد فوز «الكرمة» بأفضل ناشر بمعرض الكاتب.. تعرف على إصداراتها

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:43 م
دار نشر الكرمة
دار نشر الكرمة
جمال عاشور
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فازت دار نشر الكرمة، بجائزة أفضل دار نشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الحالية لعام 2020.

ونرصد أبرز الدار، في المعرض، حيث إنها تشارك بمجموعة من الإصدارات الجديدة تتنوع ما بين الروايات والقصص القصيرة والشعر وكتب السيرة الذاتية والسياسة والفن والترجمات وغيرها.

ومن أبرز هذه الإصدارات الآتي: "من علم عبدالناصر شرب السجائر" لعمر طاهر، "حكايات من دفتر الوطن" لصلاح عيسى، "خواطر سطحية سخيفة عن الحياة والبشر" لأحمد خالد التوفيق، "فاطمئن" و"لأني عبدك" لعمر آل عوضه، "مدينة الأقوياء"، "154 طريقة لقول أفتقدك" لشيرين سامي، "رفقاء الليل" لأحمد خالد توفيق، "موسوعة أغاني عبدالحليم" لعمر فتحي، و"نظرية برما" لعمر طاهر، و"كنت حمار وأشياء أخرى" لهشام منصور.

وروايات "كونداليني" لميرنا الهلباوي، "لن نصنع الفلك" لبلال علاء، "أحمر لارنج" لشارل عقل، وطبعة جديدة من "قاهر الزمن" لنهاد شريف، "قهوة نامة" لعبد الله الناصر، "ترتيبات عشوائية" لدينا كمال.

بالإضافة إلى عدد من الترجمات هي: "البحيرة السوداء" لهيلا هاسه، "حرائق صغيرة في كل مكان" لسيليست إنج، "حكاية جارية" لمارجريت اتوود لأحمد العلي، "حلم" لأرتور شنيتسلر، "نمط غير شائع" لتوم هانكس ترجمة مجدي عبد المجيد خاطر، "نظام خارجي..هدوء داخلي" لجرتشن روبين، "الأمريكي الهادئ" لجراهام جرين، "الأربطة" لدومينيكو ستارنونه، "الأمير الصغير لأنطوان دو سانت اكزوبيري، "مليون نافذة على العالم"، "الانتخاب الطبيعي" لتشارليز داروين.

وكتب السيرة: "جبل الرمل" لرندا شعث، "كنت شابًا في الثمانينات" لمحمود عبد الشكور، "خطابات محمد خان إلى سعيد الشيمي، الجزء الثالث" سعيد الشيمي، "يوميات كامل الشناوي"
والمجموعة القصصية "ما لا يمكن إصلاحه" لهيثم الورداني، و"حكايات الموتى" لتامر إبراهيم، بالإضافة إلى ديواني شعر "الزمن" و"ويسترن يونيون.. فرع الهرم" لمصطفى إبراهيم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقررة إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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