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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. كارول سماحة تغنى فى جامعة مصر احتفالًا بعيد الشرطة

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:08 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
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تحتفل الليلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعيد الشرطة، وذلك بتنظيم الحفل الغنائى الساهر الذي تحييه نجمة الأغنية العربية كارول سماحة، على مسرح الجامعة، وتحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وبهذه المناسبة كانت الجامعة قد وجهت الدعوة لمجموعة من رجال الشرطة لحضور هذا الحفل، الذي يعد أول نشاط فني يتم تنظيمه خلال العام الجديد، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الشرطة التي تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على المشاركة في المناسبات الوطنية الكبرى، وفي إطار أنشطة المسئولية المجتمعية، وفى مقدمتها "عيد الشرطة" الذي يمثل أهمية كبرى في المجتمع، وهو ما دفع إدارة الجامعة أيضًا إلى توجيه الدعوة لمجموعة من أسر الشهداء لحضور الحفل، وذلك تقديرًا لأرواح الشهداء الذين قدموا أروع مثل في التضحية بأرواحهم فداء للوطن ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار في مواجهة قوى الشر والجماعات الإرهابية المتطرفة.

هذا الحفل للنجمة كارول سماحة يأتى فى إطار خطة شاملة تتضمن تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء في مصر والدول العربية الشقيقة، وتستهدف فى المقام الأول الارتقاء بالذوق العام في مواجهة انتشار موجة أغاني المهرجانات والتصدى للأغنية الهابطة.

وسيقام الحفل على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذي يسع 1200 مشاهد ومجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

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