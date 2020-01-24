إصابة 5 طلاب في حادث تصادم على طريق «طنطا كفر الشيخ»

شهد الطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ، فجر اليوم حادث تصادم سيارتين ملاكي، بسبب عدم وجود إنارة على الطريق، مما أدى إلى إصابة ٥ ركاب جميعهم طلاب بالصف الثالث الثانوي، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي.حيث تلقى العميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة "رينو" بسيارة "مرسيدس" على طريق طنطا كفر الشيخ (الدولي).وانتقلت القيادات الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة كلا من "أحمد هاني إسماعيل" مقيم بجوار قاعة المماليك بمدينة طنطا وفي حالة خطرة، و"أنس أحمد السيد" مقيم شارع محمد فريد ومصاب بكسور وكدمات بالجسم، و"عبدالرحمن محمد بدوي" مقيم بشارع حسن رضوان ومصاب بكسور بالقدمين، و"محمد سعد زيان" مقيم بشارع صدقي مصاب بكدمات بالجسم، و"أدهم طارق صلاح الدين" مقيم بشارع عمر بن عبدالعزيز مصاب بكسور بالقدمين، وجميعهم طلاب بالصف الثالث الثانوي العام، وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة بطنطا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.