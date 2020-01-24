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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تعلن فرض عقوبات على شركات تتعامل مع إيران

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:50 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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أعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، أمس الخميس، فرض عقوبات على شركات تقوم بأعمال تجارية مع إيران، في إطار مواصلة سياسة ممارسة الضغط الأقصى.

وقال بومبيو، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في ساعة متأخرة ليلة أمس الخميس: "ممارسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني سوف تتواصل حتى يغير سلوكه اليوم، فرضنا عقوبات على كيانات مقرها الصين وهونج كونج والإمارات لأنها تعمل في قطاعات النفط والبتروكيماويات
الإيرانية، وإذا قام أحد بتسهيل أنشطة هذا النظام، سوف يتم فرض عقوبات عليه".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في منتصف عام 2018، ويشار إلى أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة تصاعد منذ أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة جوية بطائرات مسيرة في العراق في الثالث من الشهر الجاري، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني.

وردت إيران بعد مرور 5 أيام بقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق دون سقوط خسائر بشرية ولكن حدثت أضرار مادية.

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