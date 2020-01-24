«لص بغداد» يتخطى إيرادات 2 مليون جنيه.. الخميس

حقق الفيلم السينمائي الجديد «لص بغداد» إيرادات 2 مليون و157 ألف جنيه مصري، وذلك أمس الخميس، وسط إقبال جماهيري كبير على الفيلم الذي يشارك في إيرادات نصف العام.الفيلم أقيم له عرض خاص منذ يومين وحضره جميع أبطاله وذلك في أحد سينمات مدينة السادس من أكتوبر.العمل يقوم ببطولته كل من، محمد عادل إمام وياسمين رئيس أومينة خليل ومحمد عبدالرحمن توتا وهو من إخراج أحمد خالد موسي ومنإنتاج سينرجي فيلمز للمنتج تامر مرسي.يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد عادل إمام هو مسلسل «هوجان» الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.