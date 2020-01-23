سفارة أوكرانيا بالقاهرة: كييف تشارك فى معرض الكتاب للمرة الأولى

تشارك أوكرانيا لأول مرة في تاريخها رسميًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، ويوجد الجناح الأوكراني بالصالة الثالثة، ويضم العديد من الكتب المترجمة من اللغة الأوكرانية إلى العربية.وقال دكتور بوهدان هورفات، نائب السفير الأوكراني بالقاهرة للقسم الثقافي، إن أوكرانيا هي التي طلبت تخصيص الجناح الخاص بها، والسفارة رتبت ونظمت المشاركة مع المنظمين من الهيئة العامة للكتاب، مضيفا أن السفير يفهين ميكيتينكو حرص على أن يتواجد في اليوم الأول من المعرض في جناح بلاده.وأوضح هورفات، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك وفدا أوكرانيا يعمل على تبادل الخبرات وبحث تبادل حقوق لترجمة الكتب الأوكرانية والكتب المصرية، ومن الناشرات الأوكرانيات في مصر الآن، أنيتا أنتونينكو، ونورا دراك.وأشار إلى أن هناك عددًا من المسئولين والوزراء المصريين زاروا الجناح الأوكراني، منهم وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي.وأكد أن هناك الكثير من الأدباء الروس من أصول أوكرانية، ومن ضمن الكتب المعروضة في الجناح لكتاب أوكرانيين مترجمة للغة العربية، منهم تاراس شيفتشينكو، وإيهور أوستاش، وليسيا أوكراينكا، وإيفان فرانكو، وأغاتنجيل كريمسكي، وسيرهيي بلوحيي.