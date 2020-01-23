موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه تم التشديد على جميع المديريات التعليمية، بضرورة الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع الجاري.وأكد المصدر، في تصريحات، لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن يتم إعلان النتيجة نهاية الأسبوع المقبل، لجميع المديريات على مستوى الجمهورية.وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الخميس، بمحافظتي القاهرة والجيزة، للفصل الدراسي الأول في 1311 لجنة امتحانية.