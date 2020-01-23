إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 6 أشخاص، في انقلاب سيارة، بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان"، بمحافظة الشرقية، ونقلوا إلى مستشفي بلبيس العام لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة، بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان".وتبين انقلاب سيارة "سوزكي"، ما أسفر عنه إصابة 6 أشخاص بسحجات وكدمات، ونقلهم إلى مستشفي بلبيس العام لتلقي العلاج اللازم.تم تحرير المحضر اللازم، وجار رفع آثار الحادث لإعادة تسيير حركة المرور.