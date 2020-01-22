أحمد موسى للإخوان: «الدولة مصحصحة»

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة تحذيرية لعناصر الجماعة الإرهابية قائلًا: "أجهزة الدولة مصحصحة، وكل العناصر الإرهابية في الداخل تحت المتابعة وسيتم إلقاء القبض عليهم ويتم تضييق الخناق عليهم بشكل كبير بفضل مجهودات أجهزة الأمن المصرية".وكشف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، مخطط الجماعة الإرهابية لكسر جهاز الشرطة في ذكرى 25 يناير، خلال محادثات مسربة لعناصر الإخوان على جروب ما يسمى "الحركة الشعبية الإرهابية"، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان الإرهابية يقومون باتباع أوامر الجوكر وهو عطوة كنانة.وقال مقدم برنامج "على مسئوليتي"، إن عطوة كنانة وصف العناصر الإرهابية بالسباع، وطالبهم بمتابعة صفحات الجوكر لتلقي الأوامر، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية كل أعمالها قائمة على السلاح والعنف.