محافظ البنك المركزي ضيف رامي رضوان.. غدًا

يحل طارق عامر محافظ البنك المركزي، ضيفًا على الإعلامي رامي رضوان، في برنامج مساء دي إم سي على شاشة قناة "dmc" غدا الخميس الساعة العاشرة مساءً.ويتحدث طارق عامر لأول مرة بعد التجديد له عن خطط تطوير البنك المركزي في الفترة المقبلة، ويكشف كواليس اتخاذ القرار الأصعب في تاريخ البنك المركزي، ويناقش ملف تحرير سعر الصرف بعد 4 سنوات من القرار، ومن كان الداعم الوحيد له، ويكشف حقيقة وجود اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، كما يوضح خطة القطاع المصرفي لتنفيذ توجيهات الرئيس لتنمية ودعم الصناعة الوطنية.