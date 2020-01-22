رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ البنك المركزي ضيف رامي رضوان.. غدًا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:59 م
طارق عامر
طارق عامر
أحلام عبدالرحمن
طباعة
يحل طارق عامر محافظ البنك المركزي، ضيفًا على الإعلامي رامي رضوان، في برنامج مساء دي إم سي على شاشة قناة "dmc" غدا الخميس الساعة العاشرة مساءً.

ويتحدث طارق عامر لأول مرة بعد التجديد له عن خطط تطوير البنك المركزي في الفترة المقبلة، ويكشف كواليس اتخاذ القرار الأصعب في تاريخ البنك المركزي، ويناقش ملف تحرير سعر الصرف بعد 4 سنوات من القرار، ومن كان الداعم الوحيد له، ويكشف حقيقة وجود اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، كما يوضح خطة القطاع المصرفي لتنفيذ توجيهات الرئيس لتنمية ودعم الصناعة الوطنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"المركزي" يطلق مبادرة "رواد النيل" لدعم الشباب غدًا

زياد برجي يكشف كواليس أغنية "شو حلو" في "حكايات لطيفة"

وكيل محافظ البنك المركزي في ضيافة أسامة كمال الليلة

لطفى لبيب يكشف تفاصيل حياته الفنية لـ"مساء dmc".. الجمعة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

منذ حوالي 6 ساعات

«البترول» تكشف تفاصيل حادث كسر خط غاز المحمودية

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

25 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى الثورة

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

نقل عمر البشير للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية داخل السجن

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

25 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى الثورة

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

عادات يومية تزيد فرصة الإصابة بالسرطان

مخاطر نقص البروتين وكيفية الوقاية

آلية العناية بالبشرة بعد التمارين الرياضية

مجدي يعقوب يكشف «تهديدات العلم والطب»

منوعات

حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

مقالات الرأي
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
خالد عكاشة
قصة فيروس صينى يهز أسواق العالم بعنف
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من «سفر الشتات» لـ محمد موافي بدار غراب

الإثنين.. نزار السيسي يوقع «الفخ» في كونكورد السلام

«بشرة خير» في احتفالية قصر المحلة بعيد الشرطة

بعد أسبوع بحث.. ملف صاحب جمال حمدان بأرشيف آداب القاهرة مسروق والفاعل مجهول