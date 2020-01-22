برلماني: التاريخ سجل تضحيات رجال الشرطة بحروف من نور

قال النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، إن عيد الشرطة يذكرنا بكفاح رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952، ورفضوا تسليم المدينة للاحتلال الإنجليزي، مهنئا الشعب المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسي، بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة المصرية، وتضحياتهم من أجل عودة الأمن والأمان للوطن، والقضاء على التنظيمات والكيانات الإرهابية ودحر المخططات والمؤتمرات التى دبرها البعض ضد مصلحة الوطن.وأضاف العقاد، في بيان اليوم الأربعاء، أن رجال الشرطة يضحون بأرواحهم من أجل مصر، وأسسوا بدمائهم عهدًا جديدا مشرفا للوطن، موجها تحية لكل أسرة شهيد وأم شهيد، قائلا: "نستمد منهم جميعا القوة والصمود، وما بذلوه خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد سيسطر في التاريخ بحروف من نور، وبجانب رجال القوات المسلحة استطاعوا أن يدحروا كل محاولات الكيانات الإرهابية والتنظيمات التى تستهدف أمن البلاد".وأشار عضو البرلمان إلى أن مصر خاضت حربا شرسة ضد الإرهاب، وخلال هذه الفترة وواجهت الأجهزة الأمنية الإرهاب ببسالة، وقدم خلالها رجال الجيش والشرطة أرواحهم ودماءهم بهدف الحفاظ على استقرار مصر، وما زالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن بعزيمة لاتلين أو تنكسر.