مدبولي يزور جناح «حكماء المسلمين».. والرميثي يستعرض «الإخوة الإنسانية»

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جمهورية مصر العربية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 في دورته الجديدة، والذي يعد من أكبر معارض العالم للكتاب.ورافقت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية رئيس الوزراء في جولة الافتتاح، وحظي جناح مجلس حكماء المسلمين بزيارته، وشرح الدكتور سلطان الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين لمعاليه أهداف المجلس ورؤيته وأهم المشاريع التي نفذها، كما اطلع على ركن الأخوة الإنسانية الذي خصص لعرض الوثيقة التاريخية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين والبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة أبوظبي فبراير من العام الماضي.وتعقيبًا على مشاركة المجلس أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الأمانة العامة على المشاركة سنويًا في أكبر تجمع عربي ثقافي في الوطن العربي، مرحبًا بضيوف المجلس في بلدهم الثاني مصر.