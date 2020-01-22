رئيس الوزراء يتفقد جناح الأزهر فى معرض الكتاب

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، في جناح الأزهر بمعرض الكتاب.ويُشارِك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناحٍ يتميز بإطلالة فريدة، تشمل فعاليات ثقافيّةً، وعروضًا مسرحية، وأمسيات شِعريّةً، بالإضافة إلى وِرَشِ عملٍ في مجالات تعليم الرسم، والرسم الكاريكاتيري، والخط العربي والزخرفى، والأعمال اليدوية، ووِرَش رسم بورتريه، وعروض بانوراما الأزهر.كما يُنظّم جناحُ الأزهر العديدَ من الندوات الحوارية، بمشاركة نخبة من كبار علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين؛ تتناول أهم القضايا التي تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن، من أبرز هذه الندوات: "قراءة في فكر جماعات الغلو والتطرف" و" قضايا الأسرة المصرية بين الشريعة والقانون" و"دور الأزهر الشريف في قضايا الوطن" و"محاولات التشكيك في السنة النبوية" وندوة عن "وثيقة الأخوة الإنسانية".